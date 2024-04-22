Прасковья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1759 ст.
Дата смерти1794 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Петр Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Ефросинья Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Степанида Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Ефим Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Алексеев
Взята в деревне Жуковой, из крестьян помещика Никиты Федорова сына Коковинского
Смерть
1794 ст.