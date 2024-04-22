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Прасковья Михайлова

Место рождения

Жуково, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

1794 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

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ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуково, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Петр Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Ефросинья Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Степанида Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Ефим Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Алексеев

Взята в деревне Жуковой, из крестьян помещика Никиты Федорова сына Коковинского
Смерть
1794 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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