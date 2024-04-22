Степанида Игнатова
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Игнатий Алексеев
Мать: Прасковья Михайлова
Бракосочетание
27.10.1801 ст.
Муж: Василий Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1806 ст.
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
30.09.1820 ст.
Дочь: Фекла Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
20.06.1823 ст.
Сын: Леонтий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
25.01.1825 ст.
Дочь: Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно