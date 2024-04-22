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Степанида Игнатова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Игнатий Алексеев

Мать: Прасковья Михайлова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.10.1801 ст.

Муж: Василий Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1806 ст.

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.09.1820 ст.

Дочь: Фекла Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.06.1823 ст.

Сын: Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.01.1825 ст.

Дочь: Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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