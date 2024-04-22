Сидор Алексеев
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смерти16.02.1799 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Алексей Гаврилов
Мать: Евдокия Ефремова
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Наталья Сидорова
Мать ребёнка: Февронья Сергеева
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Василиса Сидорова
Мать ребёнка: Февронья Сергеева
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Кузьма Сидоров
Мать ребёнка: Февронья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Сергеева
Указана как старинная, деревни Федоркиной
Смерть
16.02.1799 ст.
Причина смерти не указана