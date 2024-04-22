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Сидор Алексеев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

16.02.1799 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Алексей Гаврилов

Мать: Евдокия Ефремова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Наталья Сидорова

Мать ребёнка: Февронья Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Василиса Сидорова

Мать ребёнка: Февронья Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Кузьма Сидоров

Мать ребёнка: Февронья Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Сергеева

Указана как старинная, деревни Федоркиной
Смерть
16.02.1799 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти не указана
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