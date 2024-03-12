Февронья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Наталья Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Алексеев
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Василиса Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Алексеев
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Кузьма Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Алексеев
Указана как старинная, деревни Федоркиной
Смерть
Неизвестно