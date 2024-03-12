Февронья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Наталья Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Василиса Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Кузьма Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Алексеев

Указана как старинная, деревни Федоркиной
Смерть
Неизвестно
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