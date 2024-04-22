Наталья Сидорова
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смерти08.04.1816 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Сидор Алексеев
Мать: Февронья Сергеева
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: Гликерия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
21.12.1802 ст.
Сын: Даниил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
02.03.1806 ст.
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
31.01.1810 ст.
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
14.06.1814 ст.
Сын: Елисей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Никифоров
Смерть
08.04.1816 ст.
От лихорадки