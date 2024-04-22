Наталья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Сидорова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

08.04.1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Сидор Алексеев

Мать: Февронья Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: Гликерия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.12.1802 ст.

Сын: Даниил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1806 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.01.1810 ст.

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.06.1814 ст.

Сын: Елисей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Никифоров

Смерть
08.04.1816 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От лихорадки
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