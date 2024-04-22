Даниил Григорьев
Место рождения
Дата рождения21.12.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1802 ст.
Отец: Григорий Никифоров
Мать: Наталья Сидорова
Бракосочетание
05.05.1818 ст.
Жена: Пелагея Елисеева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1822 ст.
Сын: Никита Данилов
Мать ребёнка: Пелагея Елисеева
Рождение ребёнка
28.04.1824 ст.
Дочь: Александра Данилова
Мать ребёнка: Пелагея Елисеева
Рождение ребёнка
18.08.1826 ст.
Сын: Фрол Данилов
Мать ребёнка: Пелагея Елисеева
Рождение ребёнка
08.09.1828 ст.
Дочь: Ефимия Данилова
Мать ребёнка: Пелагея Елисеева
Рождение ребёнка
15.04.1831 ст.
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Пелагея Елисеева
Военная служба
С 1831 ст.
Отдан в рекруты, в 1831 году
Смерть
Неизвестно