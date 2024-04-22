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Даниил Григорьев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.12.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1802 ст.

Отец: Григорий Никифоров

Мать: Наталья Сидорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.05.1818 ст.

Жена: Пелагея Елисеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1822 ст.

Сын: Никита Данилов

Мать ребёнка: Пелагея Елисеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.04.1824 ст.

Дочь: Александра Данилова

Мать ребёнка: Пелагея Елисеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.08.1826 ст.

Сын: Фрол Данилов

Мать ребёнка: Пелагея Елисеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.09.1828 ст.

Дочь: Ефимия Данилова

Мать ребёнка: Пелагея Елисеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1831 ст.

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Пелагея Елисеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1831 ст.
Отдан в рекруты, в 1831 году
Смерть
Неизвестно
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