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Пелагея Елисеева

Место рождения

Куприно, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Куприно, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.05.1818 ст.

Муж: Даниил Григорьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1822 ст.

Сын: Никита Данилов

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.04.1824 ст.

Дочь: Александра Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.08.1826 ст.

Сын: Фрол Данилов

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.09.1828 ст.

Дочь: Ефимия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1831 ст.

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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