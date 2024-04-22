Пелагея Елисеева
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Бракосочетание
05.05.1818 ст.
Муж: Даниил Григорьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1822 ст.
Сын: Никита Данилов
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
28.04.1824 ст.
Дочь: Александра Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
18.08.1826 ст.
Сын: Фрол Данилов
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
08.09.1828 ст.
Дочь: Ефимия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
15.04.1831 ст.
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Смерть
Неизвестно