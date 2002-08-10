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Васильева Автолина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1929

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1929

Отец: Васильев Трофим Ангашанович (Ангачанович в свидетельстве дочери)

Мать: Васильева Арина Афлинчеевна (Архинчеевна)

Рождение ребёнка
04.02.1953

Сын: Болдунов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Болдунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1954

Дочь: Унхеева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Болдунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1956

Сын: Болдунов Гаврил Николаевич

Отец ребёнка: Болдунов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдунов Николай Иванович

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