Васильева Автолина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1929
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1929
Рождение ребёнка
04.02.1953
Сын: Болдунов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Болдунов Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1954
Дочь: Унхеева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Болдунов Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1956
Сын: Болдунов Гаврил Николаевич
Отец ребёнка: Болдунов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно