Унхеева (Болдунова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1954
Рождение ребёнка
13.03.1978
Дочь: Болдунова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Сангар, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
20.09.1987
Отец ребёнка: не указан
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно