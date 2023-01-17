Унхеева (Болдунова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унхеева (Болдунова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1954

Отец: Болдунов Николай Иванович

Мать: Васильева Автолина Трофимовна

Рождение ребёнка
13.03.1978

Дочь: Болдунова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Сангар, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
20.09.1987

Сын: Унхеев Геннадий Алекович

Отец ребёнка: не указан

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Унхеев Алек Бальбурович

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