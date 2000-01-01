Васильева (Абакумова) Арина Афлинчеевна (Архинчеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абакумов Авакумов Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1923
Рождение ребёнка
30.09.1929
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Зинаида Трофимовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно