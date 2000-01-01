Васильева (Абакумова) Арина Афлинчеевна (Архинчеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Абакумова) Арина Афлинчеевна (Архинчеевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абакумов Авакумов Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1923

Сын: Васильев Петр Трофимович

Отец ребёнка: Васильев Трофим Ангашанович (Ангачанович в свидетельстве дочери)

Рождение ребёнка
30.09.1929

Дочь: Васильева Автолина Трофимовна

Отец ребёнка: Васильев Трофим Ангашанович (Ангачанович в свидетельстве дочери)

Рождение ребёнка
1935

Сын: Васильев Николай Трофимович

Отец ребёнка: Васильев Трофим Ангашанович (Ангачанович в свидетельстве дочери)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Зинаида Трофимовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Трофим Ангашанович (Ангачанович в свидетельстве дочери)

Смерть
Неизвестно
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