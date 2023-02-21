Абакумов Авакумов Архип (Артенши) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумов Авакумов Архип (Артенши)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Абакумов Василий Архипович

Мать ребёнка: не указана

улус Улжанка Балаганского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Арина Афлинчеевна (Архинчеевна)

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Ашинтя

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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