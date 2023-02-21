Абакумов Авакумов Архип (Артенши)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Абакумов Василий Архипович
Мать ребёнка: не указана
улус Улжанка Балаганского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Арина Афлинчеевна (Архинчеевна)
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Ашинтя
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно