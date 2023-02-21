Васильев Трофим Ангашанович (Ангачанович в свидетельстве дочери) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Трофим Ангашанович (Ангачанович в свидетельстве дочери)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Васильев Ангашан

Мать: Васильева Марина Васильевна

Рождение ребёнка
10.02.1923

Сын: Васильев Петр Трофимович

Мать ребёнка: Васильева Арина Афлинчеевна (Архинчеевна)

Рождение ребёнка
30.09.1929

Дочь: Васильева Автолина Трофимовна

Мать ребёнка: Васильева Арина Афлинчеевна (Архинчеевна)

Рождение ребёнка
1935

Сын: Васильев Николай Трофимович

Мать ребёнка: Васильева Арина Афлинчеевна (Архинчеевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Арина Афлинчеевна (Архинчеевна)

Смерть
1966
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