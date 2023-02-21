Васильев Трофим Ангашанович (Ангачанович в свидетельстве дочери)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1966
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Васильев Ангашан
Рождение ребёнка
10.02.1923
Мать ребёнка: Васильева Арина Афлинчеевна (Архинчеевна)
Рождение ребёнка
30.09.1929
Дочь: Васильева Автолина Трофимовна
Мать ребёнка: Васильева Арина Афлинчеевна (Архинчеевна)
Рождение ребёнка
1935
Сын: Васильев Николай Трофимович
Мать ребёнка: Васильева Арина Афлинчеевна (Архинчеевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966