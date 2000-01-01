Васильев Ангашан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Ангашан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890

Сын: Васильев Данча Ангашанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Васильев Трофим Ангашанович (Ангачанович в свидетельстве дочери)

Мать ребёнка: Васильева Марина Васильевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Васильев Павел Ангашанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Васильев Кирилл Ангашанович

Мать ребёнка: Васильева Марина Васильевна

улус Кижа Балаганского р-на Иркутской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Марина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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