Васильев Ангашан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Сын: Васильев Данча Ангашанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
1901
Сын: Васильев Павел Ангашанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Васильев Кирилл Ангашанович
Мать ребёнка: Васильева Марина Васильевна
улус Кижа Балаганского р-на Иркутской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно