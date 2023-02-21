Васильев Кирилл Ангашанович
Место рожденияулус Кижа Балаганского р-на Иркутской обл.
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Васильев Ангашан
улус Кижа Балаганского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Васильева Надежда Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Владимир Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виктор Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Зинаида Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Нукуты, Нукутский муниципальный район, Иркутская область