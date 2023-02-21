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Васильев Кирилл Ангашанович

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Место рождения

улус Кижа Балаганского р-на Иркутской обл.

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Васильев Ангашан

Мать: Васильева Марина Васильевна

улус Кижа Балаганского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Васильева Надежда Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Владимир Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Зинаида Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Дарья Иннокентьевна

Смерть
Неизвестно
Нукуты, Нукутский муниципальный район, Иркутская область
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