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Васильев Данча Ангашанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1880 и 1890

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1890

Отец: Васильев Ангашан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Васильев Карл Данчинович

Мать ребёнка: Халматова Авдотья

Рождение ребёнка
1924

Сын: Васильев Данила Данчинович

Мать ребёнка: Халматова Авдотья

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Васильева Антонина Данчиновна

Мать ребёнка: Халматова Авдотья

Рождение ребёнка
1929

Сын: Васильев Гаврил Данчинович

Мать ребёнка: Халматова Авдотья

Рождение ребёнка
1937

Сын: Васильев Ким Данчинович

Мать ребёнка: Халматова Авдотья

Рождение ребёнка
15.06.1941

Дочь: Васильева Дарья Данчиновна

Мать ребёнка: Халматова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халматова Авдотья

Смерть
1940
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