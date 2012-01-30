Васильев Данча Ангашанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1880 и 1890
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1890
Отец: Васильев Ангашан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Халматова Авдотья
Рождение ребёнка
1924
Сын: Васильев Данила Данчинович
Мать ребёнка: Халматова Авдотья
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Васильева Антонина Данчиновна
Мать ребёнка: Халматова Авдотья
Рождение ребёнка
1929
Сын: Васильев Гаврил Данчинович
Мать ребёнка: Халматова Авдотья
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Халматова Авдотья
Рождение ребёнка
15.06.1941
Дочь: Васильева Дарья Данчиновна
Мать ребёнка: Халматова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халматова Авдотья
Смерть
1940