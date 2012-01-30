Халматова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халматова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Васильев Карл Данчинович

Отец ребёнка: Васильев Данча Ангашанович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Васильев Данила Данчинович

Отец ребёнка: Васильев Данча Ангашанович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Васильева Антонина Данчиновна

Отец ребёнка: Васильев Данча Ангашанович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Васильев Гаврил Данчинович

Отец ребёнка: Васильев Данча Ангашанович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Васильев Ким Данчинович

Отец ребёнка: Васильев Данча Ангашанович

Рождение ребёнка
15.06.1941

Дочь: Васильева Дарья Данчиновна

Отец ребёнка: Васильев Данча Ангашанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Данча Ангашанович

Смерть
1969
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