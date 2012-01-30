Халматова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Васильев Данча Ангашанович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Васильев Данила Данчинович
Отец ребёнка: Васильев Данча Ангашанович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Васильева Антонина Данчиновна
Отец ребёнка: Васильев Данча Ангашанович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Васильев Гаврил Данчинович
Отец ребёнка: Васильев Данча Ангашанович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Васильев Данча Ангашанович
Рождение ребёнка
15.06.1941
Дочь: Васильева Дарья Данчиновна
Отец ребёнка: Васильев Данча Ангашанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969