Васильев Павел Ангашанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Васильев Ангашан
Мать: не указана
Бракосочетание
1929
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1938
Дочь: Васильева Антонида Павловна
Мать ребёнка: Савинова Елизавета Степановна
улус Кижа Балаганского района Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Валерий Павлович
Мать ребёнка: Савинова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Наталья Павловна
Мать ребёнка: Савинова Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1942