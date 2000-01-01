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Васильев Павел Ангашанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Васильев Ангашан

Мать: не указана

Бракосочетание
1929

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1938

Дочь: Васильева Антонида Павловна

Мать ребёнка: Савинова Елизавета Степановна

улус Кижа Балаганского района Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Валерий Павлович

Мать ребёнка: Савинова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Наталья Павловна

Мать ребёнка: Савинова Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова Елизавета Степановна

Смерть
?.04.1942
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