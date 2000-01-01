Васильева (Шатханова) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Шатханова) Марина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатханов Василий

Мать: Аадам

Рождение ребёнка
1892

Сын: Васильев Трофим Ангашанович (Ангачанович в свидетельстве дочери)

Отец ребёнка: Васильев Ангашан

Рождение ребёнка
1911

Сын: Васильев Кирилл Ангашанович

Отец ребёнка: Васильев Ангашан

улус Кижа Балаганского р-на Иркутской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Ангашан

Смерть
Неизвестно
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