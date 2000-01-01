Васильева (Шатханова) Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатханов Василий
Мать: Аадам
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
1911
Сын: Васильев Кирилл Ангашанович
Отец ребёнка: Васильев Ангашан
улус Кижа Балаганского р-на Иркутской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Ангашан
Смерть
Неизвестно