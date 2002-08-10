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Болдунов Николай Иванович

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Место рождения

Онгой, Осинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

15.06.1927

Дата смерти

10.08.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927

Отец: Балдунов Иван (Банси) Балданович

Мать: Балдунова (Харханова) Ариба Федоровна

Онгой, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Автолина Трофимовна

Рождение ребёнка
04.02.1953

Сын: Болдунов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Автолина Трофимовна

Рождение ребёнка
14.11.1954

Дочь: Унхеева (Болдунова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Васильева Автолина Трофимовна

Рождение ребёнка
20.10.1956

Сын: Болдунов Гаврил Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Автолина Трофимовна

Смерть
10.08.2002
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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