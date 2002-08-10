Болдунов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения15.06.1927
Дата смерти10.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1953
Сын: Болдунов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Васильева Автолина Трофимовна
Рождение ребёнка
14.11.1954
Дочь: Унхеева (Болдунова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Васильева Автолина Трофимовна
Рождение ребёнка
20.10.1956
Сын: Болдунов Гаврил Николаевич
Мать ребёнка: Васильева Автолина Трофимовна
Смерть
10.08.2002
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)