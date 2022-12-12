Балдунов Иван (Банси) Балданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдунов Иван (Банси) Балданович

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Место рождения

улус Улан-Нур (около д. Онгой) Осинский район

Дата рождения

1887

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Балдан

Мать: Шагай

улус Улан-Нур (около д. Онгой) Осинский район
Рождение ребёнка
01.05.1919

Сын: Балдунов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Болдунов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна

Каха, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.01.1925

Сын: Балдунов Петр Иванович

Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна

Рождение ребёнка
20.01.1925

Сын: Балдунов Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна

Онгой, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.06.1927

Сын: Болдунов Николай Иванович

Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна

Онгой, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.01.1943

Дочь: Махутова Энгельсина Ивановна

Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балдунова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балдунова Ариба Федоровна

Смерть
1973
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