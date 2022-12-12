Балдунов Иван (Банси) Балданович
Место рожденияулус Улан-Нур (около д. Онгой) Осинский район
Дата рождения1887
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1919
Сын: Балдунов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна
Каха, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.01.1925
Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна
Рождение ребёнка
20.01.1925
Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна
Рождение ребёнка
15.06.1927
Сын: Болдунов Николай Иванович
Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна
Рождение ребёнка
03.01.1943
Дочь: Махутова Энгельсина Ивановна
Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балдунова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Балдунова Ариба Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973