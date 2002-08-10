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Болдунов Геннадий Николаевич
Болдунов Геннадий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1953
Пол
Мужской
Отец
Болдунов Николай Иванович
1927 г.р.
Мать
Васильева Автолина Трофимовна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1953
Отец:
Болдунов Николай Иванович
Мать:
Васильева Автолина Трофимовна
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