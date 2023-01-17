Балдунова (Харханова) Ариба Федоровна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1919
Сын: Балдунов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович
Каха, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.01.1925
Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович
Рождение ребёнка
20.01.1925
Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович
Рождение ребёнка
15.06.1927
Сын: Болдунов Николай Иванович
Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович
Рождение ребёнка
03.01.1943
Дочь: Махутова Энгельсина Ивановна
Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балдунова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович
Смерть
1976