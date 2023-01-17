Балдунова (Харханова) Ариба Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдунова (Харханова) Ариба Федоровна

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Место рождения

Кутанка, Осинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Кутанка, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.05.1919

Сын: Балдунов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Болдунов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович

Каха, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.01.1925

Сын: Балдунов Петр Иванович

Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович

Рождение ребёнка
20.01.1925

Сын: Балдунов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович

Онгой, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.06.1927

Сын: Болдунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович

Онгой, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.01.1943

Дочь: Махутова Энгельсина Ивановна

Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балдунов Иван Балданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балдунова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович

Смерть
1976
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