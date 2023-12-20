Боталова Мавра Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Мавра Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Боталов Тимофей Дмитриев

Отец ребёнка: Боталов Дмитрий Зотов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Боталов Иаков Дмитриев

Отец ребёнка: Боталов Дмитрий Зотов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Боталов Георгий Дмитриев

Отец ребёнка: Боталов Дмитрий Зотов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Боталов Прокопий Дмитриев

Отец ребёнка: Боталов Дмитрий Зотов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Боталов Иоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Боталов Дмитрий Зотов

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Боталова) Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Боталов Дмитрий Зотов

Смерть
Неизвестно

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