Боталова Мавра Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Боталов Дмитрий Зотов
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Боталов Дмитрий Зотов
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Боталов Дмитрий Зотов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Боталов Прокопий Дмитриев
Отец ребёнка: Боталов Дмитрий Зотов
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Боталов Дмитрий Зотов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Боталова) Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Боталов Дмитрий Зотов
Смерть
Неизвестно