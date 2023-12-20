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Боталов Прокопий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Боталов Дмитрий Зотов

Мать: Боталова Мавра Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Елена Андреева

Место жительства
Неизвестно
Азамай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Боталова) Евдокия Прокопьева

Мать ребёнка: Боталова Елена Андреева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Боталов Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Боталова Елена Андреева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Боталов Дмитрий Прокопьев

Мать ребёнка: Боталова Елена Андреева

Смерть
Неизвестно

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