Боталов Прокопий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Боталов Дмитрий Зотов
Мать: Боталова Мавра Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Елена Андреева
Место жительства
Неизвестно
Азамай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Боталова) Евдокия Прокопьева
Мать ребёнка: Боталова Елена Андреева
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Боталова Елена Андреева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Боталов Дмитрий Прокопьев
Мать ребёнка: Боталова Елена Андреева
Смерть
Неизвестно