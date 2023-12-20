Боталов Дмитрий Зотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Азамай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Боталова Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Боталова Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Боталова Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Боталов Прокопий Дмитриев
Мать ребёнка: Боталова Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Боталова Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Боталова) Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Боталова Мавра Михайлова
Смерть
Неизвестно