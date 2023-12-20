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Боталов Дмитрий Зотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Азамай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775

Сын: Боталов Тимофей Дмитриев

Мать ребёнка: Боталова Мавра Михайлова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Боталов Иаков Дмитриев

Мать ребёнка: Боталова Мавра Михайлова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Боталов Георгий Дмитриев

Мать ребёнка: Боталова Мавра Михайлова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Боталов Прокопий Дмитриев

Мать ребёнка: Боталова Мавра Михайлова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Боталов Иоанн Дмитриев

Мать ребёнка: Боталова Мавра Михайлова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Боталова) Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Боталова Мавра Михайлова

Смерть
Неизвестно

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