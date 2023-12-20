Боталова Елена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Елена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Прокопий Дмитриев

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Боталова) Евдокия Прокопьева

Отец ребёнка: Боталов Прокопий Дмитриев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Боталов Иван Прокопьев

Отец ребёнка: Боталов Прокопий Дмитриев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Боталов Дмитрий Прокопьев

Отец ребёнка: Боталов Прокопий Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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