Боталова Елена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Боталова) Евдокия Прокопьева
Отец ребёнка: Боталов Прокопий Дмитриев
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Боталов Прокопий Дмитриев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Боталов Дмитрий Прокопьев
Отец ребёнка: Боталов Прокопий Дмитриев
Смерть
Неизвестно