Боталов Георгий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Боталов Дмитрий Зотов
Мать: Боталова Мавра Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Азамай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Боталова Феодосия Егорова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Боталова Феодосия Егорова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Боталова Феодосия Егорова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Боталова) Соломония Георгиева
Мать ребёнка: Боталова Феодосия Егорова
Смерть
Неизвестно