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Боталов Георгий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Боталов Дмитрий Зотов

Мать: Боталова Мавра Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Азамай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Боталов Самуил Георгиев

Мать ребёнка: Боталова Феодосия Егорова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Боталов Никифор Георгиев

Мать ребёнка: Боталова Феодосия Егорова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Боталов Карп Георгиев

Мать ребёнка: Боталова Феодосия Егорова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Боталова) Соломония Георгиева

Мать ребёнка: Боталова Феодосия Егорова

Смерть
Неизвестно

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