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Боталов Иаков Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Боталов Дмитрий Зотов

Мать: Боталова Мавра Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Дарья Федорова

Место жительства
Неизвестно
Азамай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Боталов Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Боталова Дарья Федорова

Смерть
Неизвестно

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