Боталов Иаков Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Боталов Дмитрий Зотов
Мать: Боталова Мавра Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Дарья Федорова
Место жительства
Неизвестно
Азамай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Боталова Дарья Федорова
Смерть
Неизвестно