Соян Чурук
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурук Виктор Курович
Отец ребёнка: Соян Манчын Кур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соян Манчын Кур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунчун Вера Манчыновна
Отец ребёнка: Соян Манчын Кур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ойдуп-Оол Анна Чуруковна
Отец ребёнка: Соян Манчын Кур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имажап Лоозаңмаа Манчыновна
Отец ребёнка: Соян Манчын Кур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Фина Манчыновна
Отец ребёнка: Соян Манчын Кур