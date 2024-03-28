Соян Чурук — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоян Чурук

Соян Чурук

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурук Виктор Курович

Отец ребёнка: Соян Манчын Кур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурук Биче-оол Курович

Отец ребёнка: Соян Манчын Кур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунчун Вера Манчыновна

Отец ребёнка: Соян Манчын Кур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ойдуп-Оол Анна Чуруковна

Отец ребёнка: Соян Манчын Кур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Лоозаңмаа Манчыновна

Отец ребёнка: Соян Манчын Кур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Фина Манчыновна

Отец ребёнка: Соян Манчын Кур

Мы используем куки для улучшения работы сайта.