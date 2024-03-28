Чурук Биче-оол Курович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурук Биче-оол Курович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соян Манчын Кур

Мать: Соян Чурук

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Чойгаана Биче-ооловна

Мать ребёнка: Айыыр Саңмаа Коожаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурук Шолбан Биче-оолович

Мать ребёнка: Айыыр Саңмаа Коожаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Буяна Биче-ооловна

Мать ребёнка: Айыыр Саңмаа Коожаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Белекмаа Биче-ооловна

Мать ребёнка: Айыыр Саңмаа Коожаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурук Байлак Биче-оолович

Мать ребёнка: Айыыр Саңмаа Коожаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурук Буян Биче-оолович

Мать ребёнка: Айыыр Саңмаа Коожаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айыыр Саңмаа Коожаповна

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