Чурук Биче-оол Курович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соян Манчын Кур
Мать: Соян Чурук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Чойгаана Биче-ооловна
Мать ребёнка: Айыыр Саңмаа Коожаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурук Шолбан Биче-оолович
Мать ребёнка: Айыыр Саңмаа Коожаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Буяна Биче-ооловна
Мать ребёнка: Айыыр Саңмаа Коожаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Белекмаа Биче-ооловна
Мать ребёнка: Айыыр Саңмаа Коожаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурук Байлак Биче-оолович
Мать ребёнка: Айыыр Саңмаа Коожаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Айыыр Саңмаа Коожаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айыыр Саңмаа Коожаповна