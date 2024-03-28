Соян Манчын Кур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соян Манчын Кур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурук Виктор Курович

Мать ребёнка: Соян Чурук

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурук Биче-оол Курович

Мать ребёнка: Соян Чурук

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунчун Вера Манчыновна

Мать ребёнка: Соян Чурук

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ойдуп-Оол Анна Чуруковна

Мать ребёнка: Соян Чурук

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Лоозаңмаа Манчыновна

Мать ребёнка: Соян Чурук

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Фина Манчыновна

Мать ребёнка: Соян Чурук

Смерть
Неизвестно

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