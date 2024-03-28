Соян Манчын Кур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурук Виктор Курович
Мать ребёнка: Соян Чурук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соян Чурук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунчун Вера Манчыновна
Мать ребёнка: Соян Чурук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ойдуп-Оол Анна Чуруковна
Мать ребёнка: Соян Чурук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имажап Лоозаңмаа Манчыновна
Мать ребёнка: Соян Чурук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Фина Манчыновна
Мать ребёнка: Соян Чурук
Смерть
Неизвестно