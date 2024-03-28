Кунчун Вера Манчыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунчун Вера Манчыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соян Манчын Кур

Мать: Соян Чурук

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сэрээдор Ая Менди-ооловна

Отец ребёнка: Кунчун Менди-оол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дамчановна Аяна Менди-ооловна

Отец ребёнка: Кунчун Менди-оол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Римма Александровна

Отец ребёнка: Кунчун Менди-оол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунчун Менди-оол

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