Кунчун Менди-оол
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сэрээдор Ая Менди-ооловна
Мать ребёнка: Кунчун Вера Манчыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дамчановна Аяна Менди-ооловна
Мать ребёнка: Кунчун Вера Манчыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Римма Александровна
Мать ребёнка: Кунчун Вера Манчыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунчун Вера Манчыновна