Чурук Виктор Курович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соян Манчын Кур
Мать: Соян Чурук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Болаа Галина Каң-ооловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Айлана Викторовна
Мать ребёнка: Болаа Галина Каң-ооловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Айдана Викторовна
Мать ребёнка: Болаа Галина Каң-ооловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болаа Галина Каң-ооловна