Чурук Виктор Курович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурук Виктор Курович

Чурук Виктор Курович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соян Манчын Кур

Мать: Соян Чурук

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурук Арман Викторович

Мать ребёнка: Болаа Галина Каң-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Айлана Викторовна

Мать ребёнка: Болаа Галина Каң-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Айдана Викторовна

Мать ребёнка: Болаа Галина Каң-ооловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болаа Галина Каң-ооловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.