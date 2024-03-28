Болаа Галина Каң-ооловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чурук Виктор Курович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Айлана Викторовна
Отец ребёнка: Чурук Виктор Курович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Айдана Викторовна
Отец ребёнка: Чурук Виктор Курович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурук Виктор Курович