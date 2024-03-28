Болаа Галина Каң-ооловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолаа Галина Каң-ооловна

Болаа Галина Каң-ооловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурук Арман Викторович

Отец ребёнка: Чурук Виктор Курович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Айлана Викторовна

Отец ребёнка: Чурук Виктор Курович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Айдана Викторовна

Отец ребёнка: Чурук Виктор Курович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурук Виктор Курович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.