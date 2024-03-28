Чурук Фина Манчыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурук Фина Манчыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соян Манчын Кур

Мать: Соян Чурук

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорбаан Эрес Дамбаевич

Отец ребёнка: Соян Дамба Таейевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соян Шолбан Дамбаевич

Отец ребёнка: Соян Дамба Таейевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соян Омак Дамбаевич

Отец ребёнка: Соян Дамба Таейевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорбаан Орлан Дамбаевич

Отец ребёнка: Соян Дамба Таейевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорбаан Юрий Дамбаевич

Отец ребёнка: Соян Дамба Таейевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соян Борис Дамбаевич

Отец ребёнка: Соян Дамба Таейевич

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