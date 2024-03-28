Чурук Фина Манчыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соян Манчын Кур
Мать: Соян Чурук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соян Дамба Таейевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соян Дамба Таейевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соян Омак Дамбаевич
Отец ребёнка: Соян Дамба Таейевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соян Дамба Таейевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соян Дамба Таейевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соян Борис Дамбаевич
Отец ребёнка: Соян Дамба Таейевич