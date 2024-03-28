Айыыр Саңмаа Коожаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айыыр Саңмаа Коожаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Чойгаана Биче-ооловна

Отец ребёнка: Чурук Биче-оол Курович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурук Шолбан Биче-оолович

Отец ребёнка: Чурук Биче-оол Курович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Буяна Биче-ооловна

Отец ребёнка: Чурук Биче-оол Курович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурук Белекмаа Биче-ооловна

Отец ребёнка: Чурук Биче-оол Курович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурук Байлак Биче-оолович

Отец ребёнка: Чурук Биче-оол Курович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурук Буян Биче-оолович

Отец ребёнка: Чурук Биче-оол Курович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурук Биче-оол Курович

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