Айыыр Саңмаа Коожаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Чойгаана Биче-ооловна
Отец ребёнка: Чурук Биче-оол Курович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурук Шолбан Биче-оолович
Отец ребёнка: Чурук Биче-оол Курович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Буяна Биче-ооловна
Отец ребёнка: Чурук Биче-оол Курович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурук Белекмаа Биче-ооловна
Отец ребёнка: Чурук Биче-оол Курович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурук Байлак Биче-оолович
Отец ребёнка: Чурук Биче-оол Курович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чурук Биче-оол Курович
Бракосочетание
Неизвестно