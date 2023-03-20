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Шестаков Федосей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Шестаков Василий Осипович

Мать: Шестакова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Федосеевна

Мать ребёнка: Шестакова Марианна Киприяновна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гликерия Федосеевна

Мать ребёнка: Шестакова Марианна Киприяновна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шестаков Филипп Федосеевич

Мать ребёнка: Шестакова Марианна Киприяновна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шестаков Константин Федосеевич

Мать ребёнка: Шестакова Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шестаков Михаил Федосеевич

Мать ребёнка: Шестакова Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Зоя Федосеевна

Мать ребёнка: Шестакова Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Христина Федосеевна

Мать ребёнка: Шестакова Неонила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Неонила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Марианна Киприяновна

Смерть
Неизвестно
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