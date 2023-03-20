Шестаков Федосей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Федосеевна
Мать ребёнка: Шестакова Марианна Киприяновна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гликерия Федосеевна
Мать ребёнка: Шестакова Марианна Киприяновна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шестаков Филипп Федосеевич
Мать ребёнка: Шестакова Марианна Киприяновна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шестаков Константин Федосеевич
Мать ребёнка: Шестакова Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шестаков Михаил Федосеевич
Мать ребёнка: Шестакова Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Зоя Федосеевна
Мать ребёнка: Шестакова Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Христина Федосеевна
Мать ребёнка: Шестакова Неонила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно