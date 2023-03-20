Шестакова Марианна Киприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Федосеевна
Отец ребёнка: Шестаков Федосей Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гликерия Федосеевна
Отец ребёнка: Шестаков Федосей Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шестаков Филипп Федосеевич
Отец ребёнка: Шестаков Федосей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно