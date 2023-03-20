Шестакова Марианна Киприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Марианна Киприяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Федосеевна

Отец ребёнка: Шестаков Федосей Васильевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гликерия Федосеевна

Отец ребёнка: Шестаков Федосей Васильевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шестаков Филипп Федосеевич

Отец ребёнка: Шестаков Федосей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Федосей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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