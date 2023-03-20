Шестакова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Шестаков Василий Осипович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шестаков Евграф Васильевич
Отец ребёнка: Шестаков Василий Осипович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шестаков Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Шестаков Василий Осипович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Катерина Васильевна
Отец ребёнка: Шестаков Василий Осипович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шестаков Федосей Васильевич
Отец ребёнка: Шестаков Василий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно