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Шестакова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Шестаков Василий Осипович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шестаков Евграф Васильевич

Отец ребёнка: Шестаков Василий Осипович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шестаков Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Шестаков Василий Осипович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Катерина Васильевна

Отец ребёнка: Шестаков Василий Осипович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шестаков Федосей Васильевич

Отец ребёнка: Шестаков Василий Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Василий Осипович

Смерть
Неизвестно
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