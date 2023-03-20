Шестакова Неонила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шестаков Константин Федосеевич
Отец ребёнка: Шестаков Федосей Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шестаков Михаил Федосеевич
Отец ребёнка: Шестаков Федосей Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Зоя Федосеевна
Отец ребёнка: Шестаков Федосей Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Христина Федосеевна
Отец ребёнка: Шестаков Федосей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно