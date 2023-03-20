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Шестаков Василий Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шестаков Осип Петрович

Мать: Шестакова Анисья Гавриловна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Шестакова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шестаков Евграф Васильевич

Мать ребёнка: Шестакова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шестаков Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Шестакова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Катерина Васильевна

Мать ребёнка: Шестакова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шестаков Федосей Васильевич

Мать ребёнка: Шестакова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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