Шестаков Василий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: Шестакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шестаков Евграф Васильевич
Мать ребёнка: Шестакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шестаков Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Шестакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Катерина Васильевна
Мать ребёнка: Шестакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шестаков Федосей Васильевич
Мать ребёнка: Шестакова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно