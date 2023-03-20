Шестаков Осип Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шестаков Василий Осипович
Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Аксинья Осиповна
Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шестакова Агафья Осиповна
Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Апраксия Осиповна
Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Осиповна
Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1851