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Шестаков Осип Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Шестаков Петр Степанович

Мать: Шестакова Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шестаков Василий Осипович

Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Аксинья Осиповна

Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шестаков Родион Осипович

Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шестакова Агафья Осиповна

Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Апраксия Осиповна

Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Осиповна

Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шестаков Иван Осипович

Мать ребёнка: Шестакова Анисья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Анисья Гавриловна

Смерть
1851
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