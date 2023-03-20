Шестакова Анисья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Анисья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шестаков Василий Осипович

Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Аксинья Осиповна

Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шестаков Родион Осипович

Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шестакова Агафья Осиповна

Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Апраксия Осиповна

Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шестаков Иван Осипович

Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Осип Петрович

Смерть
Неизвестно
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