Шестакова Анисья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шестаков Василий Осипович
Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Аксинья Осиповна
Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шестакова Агафья Осиповна
Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Апраксия Осиповна
Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Шестаков Осип Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно