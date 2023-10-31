Федосья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Бракосочетание
Между 1813 и 1820
Муж: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Гавриил Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Смерть
После 1858
Евсюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область