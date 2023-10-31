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Федосья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1824 г.р.

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1813 и 1820

Муж: Павел Иванович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Евсюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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