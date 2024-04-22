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Гавриил Павлович

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Павел Иванович

Мать: Федосья Максимовна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
После 1836

Жена: Пелагея Елистратова

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: Пелагея Елистратова

Евсюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Пелагея Елистратова

Евсюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
Евсюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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