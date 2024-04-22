Гавриил Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Павел Иванович
Мать: Федосья Максимовна
Бракосочетание
После 1836
Жена: Пелагея Елистратова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: Пелагея Елистратова
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Пелагея Елистратова
Смерть
После 1858