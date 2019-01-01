деревня Евсюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Евсюково

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Евсюково Ведерковской волости Грязовецкого уезда И. Д. Торлова на неправильное перечисление крестьянина дер. Евсюково Огарковской волости Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3366Евсюково, д. разновед.при рч. Котлыше.156187079

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Огарковская волость
ЕвсюковоВласовскоебывшие помещичьи184250
6bЕвсюковоСелифановск.бывшие помещичьи112727
ЕвсюковоКосаревскоебывшие помещичьи41313
Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
14ЕвсюковоНизовскоебывшие государственные71823

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Евсюково3382109деревняРусские53124130254

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Комьянский сельсовет
Евсюково (1 маслозав.,шк. I ст.)1852деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.6153

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
248854Евсюководеревня58°59'с.ш.40°26'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440246д Евсюководеревня

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