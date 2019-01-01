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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Евсюково Ведерковской волости Грязовецкого уезда И. Д. Торлова на неправильное перечисление крестьянина дер. Евсюково Огарковской волости Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3366Евсюково, д. разновед.при рч. Котлыше.156187079
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6аЕвсюковоВласовскоебывшие помещичьи184250
6bЕвсюковоСелифановск.бывшие помещичьи112727
6сЕвсюковоКосаревскоебывшие помещичьи41313
14ЕвсюковоНизовскоебывшие государственные71823
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Евсюково3382109деревняРусские53124130254
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Евсюково (1 маслозав.,шк. I ст.)1852деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.6153
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248854Евсюководеревня58°59'с.ш.40°26'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624440246д Евсюководеревня