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Афанасий Павлович

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Павел Иванович

Мать: Федосья Максимовна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
После 1840

Жена: Татьяна Кирилловна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Татьяна Кирилловна

Евсюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Татьяна Кирилловна

Евсюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
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