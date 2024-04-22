Афанасий Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Павел Иванович
Мать: Федосья Максимовна
Бракосочетание
После 1840
Жена: Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Татьяна Кирилловна
Смерть
После 1858