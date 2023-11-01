Татьяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1840

Муж: Афанасий Павлович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Павлович

Евсюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Павлович

Евсюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
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