Татьяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1840
Муж: Афанасий Павлович
Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Павлович
Смерть
После 1858