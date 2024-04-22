Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Иван Яковлевич
Мать: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: Федосья Максимовна
Бракосочетание
Между 1813 и 1820
Жена: Федосья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Гавриил Павлович
Мать ребёнка: Федосья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Федосья Максимовна
Смерть
После 1834