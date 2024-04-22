Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Иванович

Павел Иванович

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Между 1761 и 1764 г.р.

Мать

Между 1765 и 1766 г.р.

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1824 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Иван Яковлевич

Мать: Екатерина Федоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: Федосья Максимовна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1813 и 1820

Жена: Федосья Максимовна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Гавриил Павлович

Мать ребёнка: Федосья Максимовна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Федосья Максимовна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1834
Копытово, Шуйский район, Северный край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close